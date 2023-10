Neymar ZOSTAŁ OJCEM po raz drugi! Kobieta, którą zdradzał, gdy była w ciąży, pochwaliła się ich sesją z porodówki... (FOTO)

W czerwcu, w wyniku mnożących się plotek na temat zdradzania ciężarnej partnerki , Neymar postanowił zabrać głos. Piłkarz opublikował post, w którym przyznał się do przyprawiania rogów matce swojego nienarodzonego jeszcze dziecka, zapewniając jednocześnie, że żałuje i zamierza walczyć o rodzinę.

Niestety, Neymar w poligamii nie wytrwał długo, bo we wrześniu zagraniczne tabloidy znów zaczęły donosić o kolejnej kobiecie, z którą miał rzekomo zdradzić 28-letnią modelkę.

Neymar i Bruna Biancardi zostali rodzicami. Pochwalili się sesją zdjęciową z porodówki

W piątek na świat przyszedł zaś w końcu owoc trudnej miłości sportowca i jego eks Bruny Biancardi. Jak udało się ustalić "Mundo Deportivo", na co dzień grającego w Arabii Saudyjskiej Neymara podobno nie było przy porodzie, jednak szybko dołączył do swojej byłej partnerki. Potwierdzają to zdjęcia, które w sobotę pojawiły się na instagramowych profilach świeżo upieczonych rodziców. Widzimy, że pomimo wielu trudnych chwil para zdecydowała się na rodzinną sesję zdjęciową na porodówce.