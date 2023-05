Brytyjska rodzina królewska NIE SKONTAKTOWAŁA SIĘ z księciem Harrym i Meghan Markle po "niemal katastrofalnym pościgu" z ich udziałem...

Dcd 18 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

A jak mieli zareagować? Już cały świat wie, że od Megan i Harrego nie wychodzi słowo prawdy i manipulują faktami. Nie wierzę w ten cały pościg bo mieszkałam w Nowym Jorku i dwugodzinny pościg nie jest tam możliwy. Po pierwsze korki, światła, dużo pieszych. Ulice są tak zbudowane, że policja szybko by takich co po chodnikach jeżdżą złapała... nawet gdyby to była prawda to niech Rudy i Megi nie łudzą się, że ktoś by ich opłakiwał tak jak Diane. Swoją drogą muszą mieć mega mniemanie o sobie jak mają taką fantazję, że ktoś ich ściga i stwarza zagrożenie dla siebie i innych, żeby im zrobić zdjęcie. Poza tym jak mogą się porównywać z Diana? Diana to ikoną, legenda itd. A ci to wypierdki...