Kate Middleton w stylizacji inspirowanej KSIĘŻNĄ DIANĄ próbuje swoich sił w kuchni indjskiej (ZDJĘCIA)

Tak tak 31 min. temu zgłoś do moderacji 36 6 Odpowiedz

Co by nie mówić na jej temat to jednak da się lubić, nie robi z swego życia telenoweli nie komentuje, uśmiecha się i robi swoje.... Nie lata i nie udziela wywiadów jak jej źle... Wie na co się pisała i tyle .. coby nie gadać to da się lubić i nie jest natrętem jak większość i nie prosi o atencję. Jestem na tak.