Kate Middleton w szmaragdowej sukni zadaje szyku na gali dla młodych projektantów (ZDJĘCIA)

W środę Kate Middleton wybrała się do Design Museum w Londynie. Księżna gościła na uroczystej gali organizowanej przez British Fashion Council. Organizacja co roku wybiera najbardziej obiecującego młodego projektanta, by uhonorować go specjalną Nagrodą Królowej Elżbiety II. W tym roku zaszczyt wręczania prestiżowej statuetki przypadł właśnie Kate Middleton.