Oszczędna Kate Middleton "recyklinguje" biały sukienko-płaszcz na nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim (ZDJĘCIA)

Maja 1 godz. temu

Lubię kate. Uważam że jest prawdziwym skarbem dla tej rodziny. Jednak nie podniecam się jej recyklingiem. Kiecki, płaszcze po pate setek tys. Niektóre. I to że z 300 (strzelam) płaszczy założy któryś 2 raz to mnie to naprawdę nie podnieca. Recykling to mogę mieć ja. Jeden płaszcz i kurtka na 2 lub 3 sezony, ale nie narzekam, bo inni mają gorzej