Książę Louis kończy 4 lata! Kate Middleton zrobiła mu z tej okazji sesję zdjęciową (ZDJĘCIA)

Była taka przepowiednia Nostradamusa dotycząca końca monarchi. Dotyczyła 3 pięknych dzieci, rodzeństwa . Omylnie ludzie doszukiwali się tych dzieci w Williamie, Harrym (piękny jako dziecko to on nie był) oraz Beatrycze. Rodzeństwem to oni nie byli. Ja myślę, że ta trójka z przepowiedni Nostradamusa to te dzieci. Na nich monarchia sie zakończy.