Kate Middleton wysłała księciu Harry'emu "KĄŚLIWĄ WIADOMOŚĆ" za pomocą... urodzinowego zdjęcia syna?

helooooł 18 min. temu

Ja rozumiem, że Harremu było ciężko bez prywatności, ale niech nie robi z siebie męczennika bo to trochę wstyd. Co mają powiedzieć ludzie, którzy nie mają co włożyć do garnka lub tacy, którzy urodzili się jako 10 dziecko w hinduskiej rodzinie?