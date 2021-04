Księżniczka Anna i hrabina Zofia ZIGNOROWAŁY Harry'ego na pogrzebie księcia Filipa! "Nikt nie może mu ufać"

DziadunioPoWa... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jessiki żyjące w konkubinacie nie mają pojęcia, jak może dopiec rodzinie (nie związkowi partnerskiemu Karyny ze swoimi dziećmi z Sebixem z wyrokiem) rodzinka drugiej połowy... Haremu ziomale powiedzieli "tańczysz jak my zagramy" a on rzucił zabawki i sobie poszedł, a teraz brytole rozpaczają że "kto to widział" i "jak on mógł". No mógł. XXIw mamy, nie XI. A najlepsze są polskie kury domowe, wnuczki komunistycznych sekretarzy i córki milicjantów, które na podstawie brukowców mają najlepszą wiedzę o tym co się dzieje w brytyjskiej rodzinie królewskiej... A powiedzcie może co się dzieje w szwedzkiej? W hiszpańskiej, w Monaco... ooo... o tym już nie piszą w Fakcie? Seriali nie robią, więc zdania nie macie? ...potomkowie kułaków będą księciu krwi mówili jak się ma zachowywać i z kim się prowadzać... Koniec świata.