Książę Louis kończy 3 lata! Książę William i Kate Middleton opublikowali nowe zdjęcie syna (FOTO)

Książę Louis właśnie zaczął naukę w Willcocks Nursery School w Kensington. Placówka liczy sobie ok. 3,4 tysiąca funtów za semestr porannego pobytu dzieci, semestr nauki popołudniami kosztuje natomiast 2250 funtów. Przedszkole 3-letniego księcia położone jest nieopodal jego rodzinnej rezydencji - Pałacu Kensington. W tej samej placówce niegdyś uczyła się także jego starsza siostra, księżniczka Charlotte.

Jak donosi Hello, w przedszkolu Louis został prawdopodobnie przywitany ulubionymi zabawkami, które mają pomóc nowym uczniom w oswojeniu się z otoczeniem. Możliwe również, że Kate Middleton towarzyszyła synowi podczas jego pierwszego dnia w placówce - by stopniowo oswajać go z dłuższą rozłąką.