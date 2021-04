Urodziny królowej Elżbiety. Pałac Buckingham opublikował wymowną fotografię

GissipGirl 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ponieważ Królowa Elżbieta II obchodzi swe urodziny dwa razy do roku, ma się szansę pocieszyć w czerwcu, na Trooping the Colour. Zdaje się że tradycję podwójnych urodzin wprowadził Król Jerzy II, któremu nie podobało się że jego faktyczne urodziny przypadały na listopad, chłodny, ponury miesiąc. Co do "lanczu z najbliższymi", to również nie wchodzi on w rachubę, gdyż Książę Karol w 24 godziny po pogrzebie ojca udał się do Walii, gdzie obecnie przebywa, Łysoń z Keen Kween też się wybierają do Babci, a Harry opuścił Heathrow w poniedziałek i we wtorek po południu był już w Montecito. Królowa ma jednak dwa nowe pieski, które otrzymała w prezencie od swego ulubieńca, Księcia Andrzeja, i ponoć to one umilą jej ten dzień. Poza tym, nie czarujmy się, ale wciąż trwa pandemia i obowiązują obostrzenia, dlatego Królowa siedziała na pogrzebie sama.