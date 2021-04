Królowa Elżbieta napisała OSTATNI LIST do księcia Filipa, który umieszczono na jego trumnie

Okazuje się, że był to ostatni list do księcia Filipa napisany przez królową Elżbietę. Obramowany czernią kawałek papieru niemal nie wyróżniał się pośród białych lilii, róż i frezji, z których składał się wieniec pogrzebowy. Fotografom udało się uchwycić pierwsze kilka słów pożegnania: "In loving memory".