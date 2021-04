Pogrzeb księcia Filipa. Pogrążona w żałobie królowa Elżbieta roni łzy w kaplicy nad trumną męża (ZDJĘCIA)

Tuż przed 16 królowa przybyła do zamku Windsor, aby dołączyć do procesji za trumną swojego zmarłego męża. Z wiadomych przyczyn monarchini zachowywała bezpieczny dystans, zasłaniając twarz maseczką ochronną.

Gdy Elżbieta odłączyła od konduktu i udała się do kaplicy świętego Jerzego, za 94-latką podążyła reszta orszaku. Królową posadzono na ławie z dala od reszty żałobników, aby w samotności mogła pożegnać księcia Edynburga, z którym tworzyła małżeństwo przez 74 lata. Wbrew zapewnieniom Macieja Radziwiła, w pewnym momencie babcia książąt Williama i Harry'ego zaczęła ronić łzy, które ocierała sobie z policzków. Po odśpiewaniu hymnu Wielkiej Brytanii God save the queen Elżbieta została wyprowadzona z kaplicy przez dziekana Windsoru i odprowadzona do samochodu, który zawiózł ją do jej apartamentów.