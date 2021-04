Maciej Radziwiłł twierdzi, że Elżbieta II NIE URONI ŁZY na pogrzebie księcia Filipa. "TAKA TEŻ JEST"

Jan 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Niesamowite jakie buractwo teraz z ludzi wychodzi..... Ludzie są tak ze sobą spokrewnieni, że część ludzi w jednym mieście, którzy uważają się za obcych ma wspólnego przodka. Gdybyśmy kopali głębiej to wiele ludzi na całym świecie jest spokrewnionych z Elżbietą. Jak robiłem drzewo genealogiczne, dokopałem się do 11 pokolenia. To jest ponad 100 osób w pierwszej bezpośredniej linii. Ci ludzie, którzy są moimi bezpośrednimi przodkami mieli kilkoro dzieci, te dzieci miały kilkoro dzieci i tak dalej. Łącznie to jest tysiące osób o których istnieniu nie mam pojęcia, ale mamy wspólne DNA. Tylko jakie to ma znaczenie, że jesteśmy spokrewnieni, skoro nie mam z tymi ludźmi kontaktu. Mam wspólnego przodka z jedną ze znanych osób w Hollywood, nasi pradziadkowie byli rodzeństwem, mieszkali razem i razem wyjechali do USA na początku XX wieku, ale ta osoba nie ma pojęcia o moim istnieniu, bo i po co?