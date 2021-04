Pogrążona w żałobie królowa Elżbieta nie będzie obchodzić 95. urodzin: "Najbliżsi uczczą jej święto zwykłym lanczem"

Zdjęcia ubranej na czarno królowej Elżbiety roniącej łzy nad trumną męża poruszyły cały świat. Jak się później okazało, wiekowa monarchini napisała do Filipa ostatni list, który został włożony między kwiaty na trumnie księcia. Fotografom udało się uchwycić pierwsze kilka słów pożegnania: "In loving memory". Według niektórych doniesień królowa podpisała się na liście jako "Lilibet". Jest to przydomek jeszcze z dzieciństwa, którym do Elżbiety zwracali się tylko najbliżsi członkowie rodziny.