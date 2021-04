Po śmierci męża królowa Elżbieta ustanowi zamek Windsor swą główną rezydencją? "Żeby być BLISKO FILIPA"

Queen🙏 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Windsor od zawsze byl jej domem-palac Buckingham to tylko cos na zasadzie biura tak naprawde,kiedy jest w pracy za to w windsorze ma swoje pokoje i ogrody,wychodzi z psami i ma tam mnostwo koni,nie jest sama,ma duzo ludzi wokol a royalsi i klasa wyzsza nigdy nie spi ze soba w jednym lozku tylko kazdy ma swoja sypialnie,pod tym wzgledem nie bedzie dla niej roznicy- a tak wogole to nie rozumiem ludzi ktorzy uwazaja ich za cos niepotrzebnego i ze niby na nich placimy...w takim razie dlaczego prawie 90 procent ludzi odwiedzajacych londyn odwiedza zamek i pałac? Byle zrobic zdjecie a przy okazji wydaje pieniadze i tak zarabia londyn,jest w tym magia .,wiele razy uczestniczylam jako obserwator w zmianie warty,.pokazach lotniczych itp i naprawde jest w tym magia-utrzymywanie tradycji przez tyle lat,to przyciaga ludzi,wszystko musi byc perfekcyjne-nie wiem dlaczego ludzie nie chca tego -londyn i cale uk bylo by mniej kolorowe bez royalsow,jak widze nowoczesne budynki ze szkla i metalu to mnie to przeraza a te piekne stare budynki victorianskie maja urok i czar( stare miasta i historia)ludzie chyba nie rozumieja tego albo po prostu sa ignorantami 🇬🇧🤷‍♀️