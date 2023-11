Kate Middleton WZRUSZYŁA swoim gestem. Księżna ruszyła na pomoc poturbowanemu chłopcu (ZDJĘCIA)

Ala 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz

Wow, tez mi ksiezna.. a co ona takiego zrobila poza machaniem raczka do kamer, sztucznymi usmiechami do ludzi? Wybawila swiat? Kogos uzdrowila? Dala kase na czyjes leczenie? Skonczcie juz z ta szopka... zalosna rodzina