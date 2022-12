Kate Middleton znowu założyła STARĄ SUKIENKĘ! Chce być bardziej "ludzka", by odgryźć się Meghan? (ZDJĘCIA)

Księżna Kate i książę William ponownie znaleźli się na ustach fanów rodziny królewskiej po tym, jak Meghan Markle i książę Harry wypuścili swój dokument na Netfliksie. Para wspomniała między innymi o pierwszym spotkaniu Meghan z księciem Williamem i jego małżonką. "Wyluzowana" Amerykanka wspomniała, że przywitała royalsów boso, w podartych jeansach i rzuciła im się w ramiona . Niestety okazało się, że taka forma przywitania nie do końca im się spodobała. Przy okazji Meghan oceniła zdziwiona, że Kate i William są raczej... "sztywni".

Kiedy William i Kate przyszli na kolację, pamiętam, że byłam boso i w podartych dżinsach. Zawsze lubiłam się przytulać na przywitanie i nie zdawałam sobie sprawy, że jest to dla niektórych tak irytujące. Bardzo szybko zaczęłam rozumieć, że formalność na zewnątrz przenosi się do wewnątrz. To było dla mnie zaskakujące - mówiła Markle w dokumencie.