Kate Middleton OLŚNIEWA w diamentowej tiarze na uroczystym spotkaniu z ambasadorami (ZDJĘCIA)

Czuję przesyt, czy pudel musi komentować każdy ubiór Kate? Czy jej funkcja polega tylko na noszeniu fatałaszków? Ona nie reprezentuje domu mody. Jeśli koniecznie musicie pisać o książęcej parze kraju oddalonego od nas o setki kilometrów, to chociaż napiszcie coś więcej o spotkaniu, co tam się wydarzyło, po co to było. A nie o ciuchach. Kobieta sprowadzona do roli wieszaka, przykre.