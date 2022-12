Czułe gesty Kate Middleton i księcia Williama w USA. Tak royalsi ŁAMIĄ PROTOKÓŁ w imię miłości. Słodko? (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Kate Middleton i książę William wyjątkowo rzadko okazują sobie uczucia podczas królewskich sprawunków. Nie powinno to zresztą dziwić, bo królewski protokół nakazuje royalsom wstrzemięźliwość od czułych gestów w miejscach publicznych i w dużej mierze stosują się do tej zasady. Bywają jednak wyjątki.

Kate i William zażegnują plotki o kryzysie w małżeństwie? Widać ocieplenie relacji

Ostatnimi czasy w mediach regularnie pojawiały się plotki o kryzysie w małżeństwie księcia Williama i Kate Middleton. Jemu zarzucano oziębłość w stosunku do żony i rzekomy romans z Rose Hanbury, ona z kolei miała skupić się w pełni na królewskich obowiązkach i wychowaniu dzieci. Doniesienia o trudnych chwilach w ich związku wracają zresztą co kilka miesięcy do mediów niczym bumerang.

Media zwróciły jednak uwagę, że między parą ostatnio doszło do ocieplenia relacji. Co prawda protokół jest bezlitosny i wszystko zostaje w sferze domysłów, jednak Kate i Williamowi - jak zapewne wszystkim royalsom - zdarzało się złamać królewskie zasady. Tak było na przykład teraz, podczas ich podróży do USA.

Kate Middleton i książę William w Bostonie. Złamali protokół w imię miłości?

W trakcie wypełniania sprawunków w Stanach Zjednoczonych fotoreporterzy przyłapali już parę na złamaniu protokołu. Mowa właśnie o publicznym okazywaniu uczuć, co zdarzało się parze niezwykle rzadko. Na zdjęciach z meczu, na którym Kate i William zostali wybuczeni przez kibiców, utrwalono moment, w którym książę i jego małżonka spletli dłonie, najwyraźniej w geście solidarności przeciw krytyce. Możliwe, że William chciał w ten sposób "po cichu" wesprzeć ukochaną.

Wcześniej z kolei wykonano zdjęcie, na którym to Kate położyła Williamowi dłoń na udzie. Do jeszcze innej sytuacji doszło podczas obecności pary na tegorocznym Earthshot Prize. Tam też para pozwoliła sobie na czułe gesty, gdy pozowali do zdjęć na zielonym dywanie i później, gdy zajęli już swoje miejsca. Podczas oficjalnej części wydarzenia William sięgnął w dolne rejony pleców Kate, a potem czule gładził ją po plecach.

Czy nowe zdjęcia pary raz na zawsze położą kres plotkom o kryzysie w ich małżeństwie? Pewnie nie, ale możliwe, że na jakiś czas pomogą je uciszyć. Do tej pory Kate i William nie zabierali głosu w sprawie ich związku, zostawiając mediom dowolność interpretacji tego, co u nich słychać. A Was przekonali?

