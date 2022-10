Kate Middleton ZAATAKOWANA przez kobietę z tłumu: "Wracaj do siebie, IRLANDIA DLA IRLANDCZYKÓW" (WIDEO)

gość 44 min. temu zgłoś do moderacji 171 15 Odpowiedz

Ale kiedy to prawda. Irlandia Północna była okupowana przez Szkotów i Angoli przez 800 lat. Irlandczycy z Ulster byli przetrzebieni, a ich resztka, co przetrwała, brutalnie anglicyzowana. Na miejsce rodzimych Irlandczyków, którzy musieli wynajmować swoje własne domy we własnym kraju, wsadzono Szkotów i Angoli. Jedyny powód, dla którego niektórzy ludzie w Irlandii Północnej chcą pozostać w Zjednoczonym Królestwie to to, że wcale nie są w większości Irlandczykami, tylko potomkami szkockich i angielskich okupantów. Tam dosłownie głodzono i dokonywano rzezi na rodzimych Irlandczykach. Wyobrażacie sobie np. cara albo cesarza Niemiec z taką wizytą w np. Poznaniu lub Warszawie podczas zaborów? Kate nie zareagowała z klasą, no ale co? Miała przyznać, że rodzina, w którą się wżeniła, jest odpowiedzialna za rozbiory Irlandii?