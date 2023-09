Kate Middleton, zanim została księżną, próbowała swoich sił jako kelnerka i... MODELKA! To na wybiegu wyhaczył ją William (FOTO)

Fguhuhi 41 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Tak była kelnerką. Tylko że naprawdę czy jest tu coś tak bardzo imponującego. To jest po prostu panienka z bogatej rodziny, której się zachciało pójść do pracy, żeby zgrywać niezależną od pieniędzy rodziców. To jest taka nasza Kasia Tusk, która też *biedowała* chyba na studiach. Albo Lara Gessler, która mimo hojności matki zaczynała biznes *od zera*. Po co manipulujecie. Po co robicie z ludzi idiotów takimi artykułami.