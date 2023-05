Kate Middleton z idealnie ułożonymi włosami zachwyca w różowym garniturze za ponad 10 tysięcy (ZDJĘCIA)

W czwartek Kate znów nadarzyła się nie lada sposobność, by wystroić się od stóp do głów. Middleton była tego dnia gościem położonego w centrum Londynu Foundling Museum, które od połowy XVIII wieku opiekuje się porzuconymi dziećmi. Pełniąca rolę patronki muzeum księżna postarała się, by wszystkie spojrzenia były tego dnia zwrócone tylko i wyłącznie na nią. Następczyni "królowej ludzkich serc" zachwyciła w różowym zestawie Alexandra McQueena wartym ponad 10 tysięcy złotych, do którego dobrała ozdobny pasek projektu Camilli Elphick za 500 złotych. Prosty, acz efektowny "look" został uzupełniony białymi czółenkami Jimmy Choo.