Kate Middleton ZNÓW w tej samej sukience. Odwiedziła przyszłą szkołę księcia George'a! (ZDJĘCIA)

Madameee 22 min. temu

Ta to ma zdrowie ! To na balkonie to na „podwiązkę „ to jak pada jak świeci , czasem zabiera dzieci , to siedzi to w piłkę gra i konfitury zaprawia jak ja , to znów posłucha czasem coś powie , spojrzy zalotnie to dygnie w ukłonie , teściowej hołduje klejnoty pokaże i zawsze ten uśmiech na swojej twarzy , nie komentuje plotek i faktów słowem ideał świętość tych czasów , a tłum zebrany klaszcze w zachwycie - ta to ma życie …