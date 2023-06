Luksusowa Kate Middleton na spotkaniu ze służbą zdrowia. Miała na sobie stylizację za ponad 11 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Na spotkanie księżna założyła jedwabną sukienkę pokrytą zielono-niebieskimi cętkami. Kate zdecydowała się na klasyczny krój maxi. Kreacja należy do kolekcji marki Cefinn i kosztuje 2 554 zł. W kwestii dodatków 41-latka wybrała małą skórzaną torebkę typu crossbody. Dodatek pochodzi od Mulberry i można go kupić za jedyne 3 519 zł. Kate do swojej stylizacji dobrała klasyczne, białe szpilki od Jimmy'ego Choo, warte 2 675 zł. Nie zabrakło również biżuterii, w tym przypadku były to kolczyki z zielonymi ametystami od Kiki McDonough, których cena wynosi 3 016 zł.