Kilkuletnia Kate Middleton oswaja się z kamerą na archiwalnym nagraniu. "Kto by pomyślał, że zostanie w przyszłości KRÓLOWĄ" (FOTO)

Jeśli Tusk wygra wybory będziemy zastanawiać się czy wrócimy z placu zabaw z dzieckiem czy z dzieckiem w worku. Angela Merkel przy pełnym poparciu tuska jako przewodniczącego RE doprowadziła do kryzysu migracyjnego a teraz Niemcy chcą zmusić wszystkie kraje UE do przyjęcia potencjalnych morderców albo 20 tys kary euro za jednego "uchodzca". Kilka dni temu jeden z nich usiłował zabić dzieci na placu zabaw we Francji. We francuskim mieście Annecy doszło do ataku nożownika. Kilkoro dzieci zostało rannych, napastnik został aresztowany – podał minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Media ujawniają, że sprawcą jest Syryjczyk, który starał się o azyl.