Kate Middleton mogła dziś być ŻONĄ MILIONERA! Przed laty wdała się w romans z przyjacielem księcia Williama (FOTO)

Ewa 32 min. temu

Powiem wam że najfajniej poznać od razu tę jedyną połówkę i być z nią aż do końca naszych dni. To jest niesamowite tak bardzo się kochać na dobre i złe. Pomagać sobie, wspierać się. To jest tak wielka przyjaźń i miłość, że nie ma nic wspanialszego. Nie każdy ma na taką miłość szansę. Ja od razu spotkałam tego jedynego, rówieśnika i jesteśmy razem bardzo długo i nie mamy siebie dość. Kochamy być razem. Budzimy się obok siebie, spoglądamy na siebie i od razu uśmiech od ucha do ucha.