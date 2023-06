Zwyczajna księżna Kate urzeka stylizacyjną prostotą podczas spotkania w Windsor Family Hub. Skromnie, ale z klasą? (ZDJĘCIA)

Magda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kate jest wspaniała i inteligentna, co zabawne nadaje się na zadania realizowane przez rodzinę królewską dużo dużo lepiej niż Karol Kamila i William razem wzięci. Zawsze odpowiednio się zachowuje i potrafi rozmawiać z każdym, a do tego rewelacyjnie wygląda. Wiadomo że ma pieniądze na ubrania ale nie oszukujemy się, mamy w kraju kilka takich które również mają za co, a co stylizacja to porażka i brak gustu. W dodatku Kate na codzień sama się maluje i wygląda zawsze naturalnie, a nie jakby miała tone tapety na tapecie i jeszcze wykonturowany na brązowo nos i rzęsy jak odcięte od miotły. Czy za młodu poszła do tej szkoły do William żeby go poderwać? Być może, ale jaka kobieta nie ma takiego znanego faceta dla którego rzuciła by wszystko w 5 min. ;)