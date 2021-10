Kate Moss IMPREZUJE z 19-letnią córką i jej koleżankami! Taka mama to skarb? (ZDJĘCIA)

Niewiadomoo 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Mam pytanie- czy warto zjezdzać na stałe do Polski po siedzeniu 8 lat za granicą? Mam 29lat i tesknię za rodzicami, smutno mi, że widze ich 2 razy w roku i wiem, że jak kiedyś ich zabraknie to będę żalowała, że ich tak rzadko widziałam, amam tylko ich roaktycznie. Mam narzeczonego, kupilismy pare lat temu mieszkanie w polsce i myslimy nad powrotem w przyszlym roku, ale, czytam o tym, co tworzy i robi pis to mnie ciary przechodzą...