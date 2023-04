Katie Holmes musiała MILCZEĆ podczas porodu. Tom Cruise postawił jej absurdalne warunki

W momencie, gdy Katie Holmes nie była już żoną Cruise'a , na jaw wyszły szokujące informacje . Okazuje się, że aktorka biorąc ślub z gwiazdą "Top Gun" musiała przyjąć jego specyficzną religię. Aktor jest członkiem kościoła scjentologicznego , do którego należy wiele znanych osób z Hollywood. Wspomniana religia budzi wiele kontrowersji, a część osób uznaje ją za sektę.

Absurdalny warunek Toma Cruise'a. Holmes nie mogła wydać z siebie dźwięku

Założycielem tej religii jest Rona Hubbarda, który był pisarzem since fiction. Wiara aktora wychodzi z założenia, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, a małżeństwo jest czym nadzwyczajnym. Brzmi to całkiem zwyczajnie, jednak Katie Holmes wspomina to inaczej.