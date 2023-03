Tom Cruise nie odgrywa "ŻADNEJ ROLI" w życiu Suri Cruise. 16-latka podjęła ważną decyzję bez jego wiedzy

Zobacz także: Amerykanie chcą wysadzić zabytkowy most w Polsce. "Zbrodnia dla regionu"

Suri Cruise wie, co będzie studiować

Suri już złożyła papiery do kilku szkół . Katie ma nadzieję, że jej córka zdecyduje się zostać w Nowym Jorku, aby dalej mogły być tak blisko. Katie jest z niej bardzo dumna, ale też przesadza czasami z nadmiernym otaczaniem córki opieką. Chyba sobie nie radzi z wizją tego, że już niedługo Suri wyprowadzi się z domu .

Źródło brytyjskiego portalu podkreśla, że Tom Cruise nie odgrywał żadnej roli w procesie podejmowania decyzji o studiach córki. Nikogo chyba to nie zdziwi, biorąc pod uwagę, że już od 10 lat aktor nie miał z Suri żadnego kontaktu. Wszystko przez to, że Katie Holmes nie chciała wraz z córką przystąpić do kościoła scjentologicznego, któremu Tom zawierzył całe swoje życie.