Katie Price planuje SIEDEMNASTĄ operację plastyczną. Tym razem chce zmniejszyć biust...

Katie Price podjęła decyzję o odwróceniu efektów "największego w jej życiu" zabiegu powiększenia biustu. Gwiazda, znana z licznych operacji plastycznych, przeszła już 16 zabiegów, by zmienić swój wygląd. Według "The Sun", Price, która przeszła swój szesnasty zabieg chirurgiczny w Belgii w grudniu 2022, by zdobyć tytuł właścicielki "największego biustu w Wielkiej Brytanii", obecnie żałuje zabiegu wszczepienia implantów o pojemności 2120 CC.