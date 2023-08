Katie Price eksponuje swoje walory po "największej w historii operacji piersi" (ZDJĘCIA)

Mówi się, że Brytyjka planuje kolejne podróże do chirurga, gdzie ma wykonać następne zabiegi - na razie jednak nie wiadomo, co konkretnie chciałaby poprawić. Zdaniem jej znajomych, Katie dąży do tego, by mieć największe piersi w Wielkiej Brytanii i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Efekt? Oceńcie sami...