Katolicka tiktokerka usłyszała WYROK! Najjjka twierdzi, że skazano ją za... cytowanie Pisma Świętego

Najjjka to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskim TikToku . Influencerka przedstawiająca się jako "dumna katoliczka" już niejednokrotnie szokowała opinię publiczną swoimi wypowiedziami. Najjjka twierdziła na przykład, że stosowanie antykoncepcji powoduje depresję, głośno było także o jej komentarzu dotyczącym śmierci Izabeli z Pszczyny, któremu na wniosek Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych miała przyjrzeć się prokuratura. Szerokim echem odbiły się także słowa tiktokerki dotyczące wojny w Ukrainie oraz przybywających do Polski uchodźców. Za swój komentarz katolicka tiktokerka zdążyła już ponieść konsekwencje.

Katolicka tiktokerka usłyszała wyrok za komentarze o obywatelach Ukrainy

W lutym 2022 Najjjka opublikowała na YouTubie film poświęcony sytuacji w Ukrainie. W materiale influencerka stwierdziła, że nigdy nie przyjęłaby w swoje progi uchodźców, gdyż ma do nich "ograniczone zaufanie". - (...) Ja bym się bała, że będzie to działać w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną i że oni później zrobią coś nam - mówiła w filmie. Dodatkowo, w momencie, gdy Najjka wypowiadała wspomniane słowa, na ekranie wyświetlił się cytat z Pisma Świętego. - Nie wprowadzaj do domu byle kogo, bo ileż ran może zadać włóczęga, Syr 11, 29 - brzmiał dołączony do nagrania napis.