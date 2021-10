Katolicki tygodnik ŚMIEJE SIĘ z Kossakowskiego za LAJWA Z SEDESU: "Dobrze, że telefon nie wpadł mu do toalety"

Wygląda na to, że w rzeczywistości "szukający spokoju" Kossakowski sam pcha się na afisz. Po tym, jak media ucichły na temat jego szczerego wywiadu z dyskontowego czasopisma, podróżnik postanowił sam wywołać wokół siebie burzę. Były partner Wojciechowskiej niedawno zaskoczył swoich instagramowych obserwatorów transmisją live , podczas której niewyraźnie mamrotał z sedesu, do czego ponoć sprowokowali go koledzy...

To nie wypada! Podróżnik zorganizował niedawno spontanicznym spotkanie z fanami. Problem w tym, że sprawiał wrażenie 'zmęczonego', bełkotał, a w dodatku nadawał z WC. Przemek tłumaczył się po fakcie, że koledzy wyciągnęli go z domu, żeby się kulturalnie rozerwał. Ale on postanowił dowieść, że jeżeli będzie chciał się skompromitować, to działania prewencyjne go nie powstrzymają. Dobrze, że telefon nie wpadł mu do toalety - czytamy.