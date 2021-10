Przemysław Kossakowski zwierza się w gazecie wydawanej przez BIEDRONKĘ: "SZCZEROŚĆ JEST DOBRA. Czasami oszukujemy, by sprawić komuś przyjemność…"

Tecza nad dol... 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Zycie bez chlopa to nie zycie. Przezywa go Martynia jakby miala 15 lat. Troche honoru kobieto. Jaki przyklad corce dajesz? Przestan skamlec za nim jakby zycie bez chlopa nie mialo sensu i ci sie caly swiat zawalil. Patriarchat ma sie dobrze w katostanie. Chlop odejdzie to trzeba sie pdo pociag rzucac. Skamle za nim juz tyle miesiecy. Osmiesza sie tylko. Na sile mial z toba siedziec i robic na was tylko zebyscie ty ze swoja corka byly zadowolone? Na drugi raz wez samotnego ojca i tez niech siedza ci cudze dzieci na glowie. Bezdzietny dziecioroba nie zrozumie bo nie musi. Co on ci winien? Dorosla jestes to byla twoja decyzja. Widzialy galy co braly.