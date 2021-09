Przemysław Kossakowski o HEJCIE po zerwaniu z Martyną Wojciechowską: "O skali emocji dowiadywałem się od znajomych"

W lipcu jak grom z jasnego nieba spadła na nas informacja o rozstaniu Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego. Doniesienia rozpętały medialną burzę, do której w końcu musieli się odnieść sami jej bohaterowie. Pierwsza zrobiła to Martyna, która nie kryła faktu, że decyzja o odejściu raptem trzy miesiące po ślubie zapadła po stronie Kossakowskiego. Po wyznaniu Wojciechowska mogła liczyć na wsparcie fanów i koleżanek z show biznesu. W sprawie zabrał głos też Kuba Wojewódzki, który porównał małżeństwo do trzygwiazdkowego hotelu i ogłosił, że jemu także lepiej śpi się "pod tysiącem gwiazd".