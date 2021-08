Katy Griffin walczy z nowotworem: "Mam raka płuc. NIGDY NIE PALIŁAM!"

Kathy Griffin to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich komiczek. 60-latka z reguły pojawia się w mediach głównie za sprawą poczynań zawodowych, we wtorek podzieliła się jednak ze światem wyjątkowo osobistym wpisem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Griffin ogłosiła bowiem, że walczy z rakiem płuc.

Muszę Wam coś powiedzieć. Mam raka. Poddam się operacji, by usunąć połowę mojego lewego płuca. Tak, mam raka płuc, mimo że nigdy nie paliłam! - czytamy we wpisie Griffin.

Lekarze są bardzo optymistyczni, jako że jest to pierwsze stadium i ograniczyło się do mojego lewego płuca. Miejmy nadzieję, że po tym [operacji - przyp. red] nie będę musiała poddać się chemioterapii czy naświetlaniom, a moje oddychanie wróci do normy. Powinnam zacząć działać jak najszybciej, za miesiąc lub mniej. To były za*ebiste cztery lata, próbować wrócić do pracy, rozśmieszać Was i zapewniać Wam rozrywkę. Wierzę, że wszystko będzie ze mną w porządku - napisała komiczka.