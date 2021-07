Natalia Dawidowska gorzko o walce z nowotworem i WŚCIBSKICH komentarzach: "Włosy ci wypadają! Co się stało?!" (FOTO)

Życie 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 11 Odpowiedz

Serio myślisz że kogoś obchodzi twoja choroba?takich jak ty na świecie są miliony i myślisz że tak każdy pisze na Fejsie czy Instagramie co ludzie powiedzieli?otóż nie każdy przeżywa chorobę inaczej ale trzeba być silnym chodź czasami brakuje sił i chce się płakać to jednak człowiek ma dla kogo żyć i podejmuje tą trudną walkę a co sądzą ludzie to nie jest ważne!ważne jest to żeby iść do przodu i nie poddawać się żeby to raczyński widziało że ma twardego rywala który nie podda się bez walki Wałcz bo wiele osób poległo ale zawsze jest nadzieja