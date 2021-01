Walcząca z nowotworem Natalia Dawidowska z "Big Brothera" prosi fanów o pomoc: "Wydatki mnie przerosły"

Jak pewnie większość z Was wie, od dłuższego czasu rak piersi próbuje perfidnie utrudnić mi życie. Uparcie walczyłam i walczyć dalej będę, bo jego kolejną próbą złamania mnie, jest niespodziewana chemia. Pełna obaw, ale i nadziei podeszłam do niej z myślą, że będę silna i jak najszybciej wrócę do pracy, bo niestety jak pewnie się domyślacie problemy zdrowotne, uniemożliwiły mi pracę, a oprócz leczenia miałam na głowie rachunki i myśl o tym, za co zrobię najpotrzebniejsze zakupy - napisała Natalia.

Żeby było trudniej, nowa odmiana koronawirusa, która szybko zaczęła się rozprzestrzeniać, została odkryta w Londynie - mieście, w którym się teraz leczę i żyje, co doprowadziło do kolejnego lockdownu i zamknięcia wyspy na resztę świata - relacjonowała.

Dawidowska nie ukrywała, że rozpoczęcie chemioterapii mocno osłabiło jej organizm. Chociaż kobieta czuje się już znacznie lepiej, wciąż nie może powrócić do zawodowych obowiązków. W obliczu kłopotów finansowych postanowiła więc zwrócić się do swoich obserwatorów.

Pierwsza noc po chemii była naprawdę trudna, organizm próbował się bronić i wyrzucić z siebie to, co właśnie dostał. Nie wnikając w szczegóły, była straszna i opadłam z sił - wspominała.

Na ten moment jest trochę lepiej, odpoczywam i staram się nie przesilać, ale dotarło do mnie, że w tej sytuacji nie mogę wrócić do pracy i tutaj zwracam się z prośbą do Was. Utrzymanie, dojazdy do szpitala i inne najpotrzebniejsze wydatki mnie przerosły. Jeśli jest tutaj ktoś, kto ma możliwość i chęć pomocy finansowej, będę ogromnie wdzięczna - napisała w poście, do którego dołączyła również numer polskiego oraz angielskiego konta.