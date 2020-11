Walcząca z rakiem Natalia Dawidowska z "Big Brothera" chce stanąć na ringu Fame MMA

Po zakończeniu przygody z programem Dawidowska wyjechała do Wielkiej Brytanii, bo tam czuła się lepiej. Szczególnie podobało się jej to, że na Wyspach krytykowanie i ocenianie kogoś z powodu jego wyglądu jest rzadkością.

Zajmująca się wykańczaniem wnętrz i pracami budowlanymi Dawidowska żyła na swoich zasadach i nie zmieniła tego nawet wtedy, gdy w jej życiu pojawiła się choroba. Na początku tego roku Natalia zauważyła, że coś złego dzieje się z jej piersią - z sutka zaczęła się sączyć krew. Potem doszedł ból. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" była uczestniczka BB zdradziła, że początkowo nie chciała iść do lekarza . Nakłoniła ją do tego przyjaciółka. Po postawieniu diagnozy Natalia stanęła do walki z nierównym przeciwnikiem.

Gdyby nie Ewelina, która jest razem ze mną tutaj właśnie w Anglii, gdyby ona mnie tak naprawdę nie zaciągnęła do samochodu, nie zawiozłaby mnie na SOR tutaj do szpitala (...) to do dnia dzisiejszego podejrzewam, że bym nawet nie wiedziała, że mam raka - wspomina Natalia.