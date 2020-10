Była uczestniczka "Big Brothera" walczy z NOWOTWOREM!

gość 53 min. temu zgłoś do moderacji 44 2 Odpowiedz

Pozostaje mi życzyć dużo siły. A Ciebie Pudel trzeba o*****olić. Jak celebrytki w ostatnich dniach mówią o akcji zachęcających do badań piersi to już nie raczysz wspomnieć. Tyle tu goownianych artykułów, ale jak fajna akcja to omijacie bo mało klikalne? Tylko czyjeś tragedie i skandale się sprzedają?