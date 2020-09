TYLKO NA PUDELKU: Madzia i Oleh z "Big Brothera" ROZSTALI SIĘ!

Magdalena Wójcik popularność i sympatię widzów zyskała za sprawą zwycięstwa w reaktywowanym Big Brotherze . Pochodząca z Kielc 32-latka w trakcie trwania reality show zbliżyła się do budzącego kontrowersje Oleha , co natomiast już niekoniecznie spotkało się z ciepłym przyjęciem fanów śledzenia poczynań mieszkańców domu Wielkiego Brata.

Oleh zasłynął bowiem w programie swym homofobicznym i wulgarnym zachowaniem, twierdząc między innymi, że mężczyzna nie powinien pytać kobiety o zgodę na seks. Widzowie nie byli więc zbytnio pocieszeni, gdy chłopak zbliżył się do ich ulubienicy. Nie brakowało też opinii, że chce po prostu z jej pomocą nieco ocieplić swój wizerunek, by dojść do finału. To się jednak nie udało. Oleh odpadł z programu, a Madzia go wygrała.