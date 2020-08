Oleh z "Big Brothera" ma KORONAWIRUSA! "Od wczoraj nie mam smaku i węchu"

Koronawirus w Polsce. Czy powrót dzieci do szkół jest bezpieczny?

Wykryto u mnie koronawirusa. Jest to totalnie przerąbane , ponieważ nie czuję się źle, nie mam gorączki, został mi tylko katar i to w sumie tyle. Od wczoraj nie mam smaku i węchu , ale wydaje mi się, że powoli wraca, bo lepiej czuję. No, ale nie mając już nawet żadnych objawów, albo prawie nie mając, muszę odbyć dwutygodniową kwarantannę. Zostaje myśleć, co robić w domu, czym się zająć, żeby nie zanudzić się na śmierć - powiedział.

Moje zdanie na temat koronawirusa się nie zmieniło. Jak uważałem od samego początku, że to jest zwykła choroba i wokół tego jest wszystko bardzo nadmuchane, to dalej tak uważam, bo patrząc na mnie, ja tylko trzy dni miałem gorączkę (...). Trzeba nauczyć się z tym żyć i nie dać się zwariować, bo chorób jest naprawdę mnóstwo, a jedyne, co możemy, to uważać na siebie i swoje zdrowie, to najlepsze rozwiązanie - stwierdził Ukrainiec.