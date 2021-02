Natalia Dawidowska z "Big Brothera" ujawnia kulisy chemioterapii: "Jestem bardzo słaba oraz niezdolna do jakiejkolwiek pracy"

ggggg 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Powiem wam jak wyglada czlowiek chory na raka-od kilku miesiecy biore chemie bo guz byl tak duzy i.nie mozna bylo operowac.po chemii juz znacznie sie zmniejszyl za 2 tyg.mam konsultacje kiedy operacja ale jak zaakceptowac swoj wyglad u mnie wszystko skumulowalo sie wlosy wypadly.brwi prawie nie ma to samo z rzesami zeby sie krusza.zyly pekaja mam krwiaki i na domiar zlego juz zaczynaja schodzic mi pazkokcie to dopiero wyglad bedzie istne ząbi.to prawda chemia wyniszcza strasznie ale jest w tym wszystkim cos pozytywnego nie przypuszczalam ze tak pieknie mozna przezywac kazdy nastepny dzien jaka on ma wartosc na swoj sposob jest cudnie.A co los przyniesie to na to wplywu nie mamy ale.z drugiej strony dlaczego mialoby sie nie udac .ile by nie zostalo czasu to bedzie to najbardziej wartosciowy czas .Czlowiek wtedy odnajduje siebie.