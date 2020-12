Katy Perry pokazuje prawdę o pociążowej sylwetce, odsłaniając WYSZCZUPLAJĄCE MAJTKI (WIDEO)

W sierpniu Katy Perry i jej narzeczony Orlando Bloom powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, córeczkę Daisy Dove. Piosenkarka nie ukrywa, że macierzyństwo sprawia jej ogromną radość i piosenkarka woli cieszyć się pierwszymi miesiącami z noworodkiem niż poświęcać długie godziny na treningach, by wrócić do "idealnej formy". Celebrytka postanowiła zademonstrować wszystkim fanom, że są szybsze sposoby na to, by (optycznie) odchudzić się o kilka kilo.