Zrelaksowana Katy Perry świętuje 36. urodziny, spacerując z mężem i pieskiem (ZDJĘCIA)

Jak się atakuje Żydów – wszczynają alarm na cały świat. Jak się bluźni z Mahometa – obcinają głowy, wysadzają budynki. Jak się szydzi z osób nieheteronormatywnych – idą skargi do Rządu Światowego. Jak się znieważa wyznawców Chrystusa – jest OK! „Tak ma być! i basta” I ja się pytam – GDZIE JEST TA LANSOWANA WSZĘDZIE TOLERANCJA??? No gdzie? P.S. Konstytucję III RP, którą wpierw broniono, jak niepodległości, a teraz się bezpardonowo atakuje – zaakceptował i wprowadził w życie nie kto inny, jak, Prezydent Aleksander Kwaśniewski, czołowy człowiek i polityk LEWICY. Niemniej, obecne władze poszły „o jeden most za daleko”, gdyż Polska w ogniu… Ustawa nt. aborcji z 1993 roku jest i była najlepsza, gdyż – jeśli nikt się nie znajdzie w położeniu kobiety, która wiedząc, że urodzi praktycznie martwe dziecko, nie dowie się NIGDY, z czym się to wiąże – a jest to prawdziwe PIEKŁO KOBIET i ich partnerów! A jeśli władza chce zmuszać ciężarne do takich poświęceń (wręcz do pewnego rodzaju męczeństwa), to niech weźmie je w opiekę i ich rodziny i te dzieci, które mają być urodzone – ponosząc przy tym wszelakie konsekwencje z tym związane! Tak – mówić jest najłatwiej, zaś coś zrobić – najtrudniej. Zatem mówię wam, rządzący – DO ROBOTY!!!