Katy Perry URODZIŁA! Orlando Bloom po raz drugi został ojcem (FOTO)

Katy Perry i Orlando Bloom to idealny przykład na to, że przerwa w związku potrafi czasem zdziałać cuda. Choć para zerwała ze sobą w 2017 roku, to kilka miesięcy później zakochani wrócili do siebie i niedługo potem rozpisywano się już o ich zaręczynach. Co prawda musieli przesunąć ślub z powodu pandemii koronawirusa, jednak chcą podobno jak najszybciej zostać małżeństwem.