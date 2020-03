Ciężarna Katy Perry z pudelkiem pod pachą i PÓŁNAGI Orlando Bloom uciekają przed epidemią (ZDJĘCIA)

Monik 40 min. temu zgłoś do moderacji 7 13 Odpowiedz

Totalnie widać między nimi chemię! No.. może nie na tych zdjęciach.. ale ogólnie ;) zawsze tak wpatrzeni w siebie że szok. Można udawać uczucie, ale jednak są pewnie zdjęcia, na których ewidentnie widać między nimi uczucie. Zakochani jak nastolatki. Zupełnie inaczej jak np Beyonce i Jay-Z. Chemia ujemna, całe życie pod ustawkę, dla biznesu. Widać pewne rzeczy nawet po głupich zdjęciach. Podobnie to, jak Amber - modliszka była wpatrzona w Johnnego jakiś czas temu. No ni jak nie wyglądała na ofiarę przemocy i znęcania. Za to on wyglądał przy niej na pozbawionego chęci i siły do życia. Jakby wysysała z niego energię. Na zdjęciach naprawdę sporo niuansów można zauważyć ;)