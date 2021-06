Katy Perry przechadza się po plaży z dzieckiem na rękach (ZDJĘCIA)

Ola 23 min. temu zgłoś do moderacji 41 0 Odpowiedz

Z tego co pamiętam to ona zawsze miała taką kobieca figurę..teraz też ma ,po ciąży musi dać sobie czas na to wszystko widać ,że jej go nie przeszkadza cieszy się chwilą rodzina piękna sprawa !!! Ja jej bije brawo ...np candice ta modelka , wielokrotnie przyznawała że ona parę tygodni po porodzie musiała już mieć płaski brzuch bo miała to kontrakcie..mówiła że to było bardzo ciężkie i nie poleca tego bo zdrowie jest najważniejsze. Ludzie muszą zrozumieć że Instagram to nie jest rzeczywistość nosicie dziecko przez dziewięć miesięcy więc co najmniej przez tyle miesięcy to wszystko będzie wracało do normy...ona nie ma kontraktu,że za dwa tygodnie ma wracać do tego było przed.Dla mnie jest atrakcyjna i Orlando tak samo o niej mówił ,co komu przeszkadza trochę brzucha ?? Czy to identyfikuje jaka jesteśmy osoba ?? Co komu przeszkadza to ? Możecie się powyzywac,ale zadajcie sobie pytanie ...kogo tak naprawdę interesuje to że ona tak wygląda A moim zdaniem wygląda normalnie.. co kogo interesuje to że ona ma troszkę brzucha? Dzień wasz jest lepszy że ja zjedziecie ? Ona nikomu nie wadzi , tak samo jak miliony innych kobiet które wyglądają tak samo i nawet bez ciąży.