Katy Perry sprawdza się w roli modelki na imprezie "Vogue'a" w Paryżu. Postawiła na wyjątkowo WYCIĘTĄ kreację (ZDJĘCIA)

Chcąc więc promować nową twórczość, artystka robi, co może, by było o niej głośno. W niedzielę Katy Perry znalazła się w zaszczytnym gronie tych, którzy zostali zaproszeni na Vogue World Party. Artystka nie tylko mogła pobrylować przed fotoreporterami, przechadzając się po czerwonym dywanie, ale i została zaangażowana do pokazu mody.